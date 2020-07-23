У кого из украинских операторов самый быстрый мобильный интернет
Французкая компания nPerf провела исследование скорости и качества интернета, который предоставляют украинские мобильные операторы. Оказалось, что самое быстрое интернет-соединение у Vodafone. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно методологии исследования, тестирование проводилось пользователями мобильного приложения nPerf в сетях 2G/3G/4G на протяжении 6 месяцев.
Что анализировали
- скорость передачи и получения данных;
- стабильность работы мобильного интернета;
- скорость загрузки веб-страниц;
- качество видеостриминга.
Результаты
- В результате 37 779 тестов выяснилось, что самая высокая скорость загрузки у Vodafone — 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс.
- На втором месте оказался «Киевстар» со скоростью 17,2 Мбит/с.
- Третья позиция досталась оператору lifecell — 13,79 Мбит/с.
Напомним
3 июля 4G-связь стала доступной еще на восьми станциях киевского метрополитена.
5 марта три оператора мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-интернет на первой станции киевского метрополитена — Академгородке.
12 марта Киевская городская рада приняла решение, которое позволяет мобильным операторам устанавливать передатчики для 4G интернета в метрополитене. Таким образом, 4G интернет в метро может появиться до конца 2020 года.