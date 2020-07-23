У кого из украинских операторов самый быстрый мобильный интернет

Французкая компания nPerf провела исследование скорости и качества интернета, который предоставляют украинские мобильные операторы. Оказалось, что самое быстрое интернет-соединение у Vodafone. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

У кого из украинских операторов самый быстрый мобильный интернет
Фото: mind.ua

Согласно методологии исследования, тестирование проводилось пользователями мобильного приложения nPerf в сетях 2G/3G/4G на протяжении 6 месяцев.

Что анализировали

  • скорость передачи и получения данных;
  • стабильность работы мобильного интернета;
  • скорость загрузки веб-страниц;
  • качество видеостриминга.

Результаты

  • В результате 37 779 тестов выяснилось, что самая высокая скорость загрузки у Vodafone — 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс.
  • На втором месте оказался «Киевстар» со скоростью 17,2 Мбит/с.
  • Третья позиция досталась оператору lifecell — 13,79 Мбит/с.

Напомним

3 июля 4G-связь стала доступной еще на восьми станциях киевского метрополитена.

5 марта три оператора мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-интернет на первой станции киевского метрополитена — Академгородке.

12 марта Киевская городская рада приняла решение, которое позволяет мобильным операторам устанавливать передатчики для 4G интернета в метрополитене. Таким образом, 4G интернет в метро может появиться до конца 2020 года.

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