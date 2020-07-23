Владимир Зеленский сделал заявление о запрете 5G в Украине

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с призывом запретить внедрение 5G в Украине из-за якобы негативного влияние электромагнитного излучения на здоровье человека. Документ за короткое время собрал необходимые 25 тысяч подписей, и теперь глава государства должен принять решение о дальнейших шагах в этом направление.

По словам Зеленского, технология 5G совершенно не опасна для жизни и здоровья людей. На сегодняшний день установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частотах, а именно - в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц.

Исследования Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) доказывают, что при соблюдении установленного допустимого

уровня электромагнитного излучения вред здоровью человека от действия

электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц отсутствует. Таким образом, 5G не несет никакого вреда электрической активности мозга, нейроэндокринной системе, сердечно-сосудистой системе, нервной системе, терморегуляции. Также не доказано о влиянии технологии на возможное развитие онкологических заболеваний, COVID-19 или любых других болезней или инфекций.

О внедрении 5G в Украине говорят очень много, однако, план внедрения технологии в Украине пока еще не реализован. Указ о запуске 5G был подписан экс-президентом Петром Порошенко 17 мая 2019 года. Тогда подразумевалось, что в 2020 году 5G заработает в большинстве стран Евросоюза , в том числе и в Украине.

Ранее также сообщалось, что в апреле 2020 мобильный оператор Vodafon запустил первую в нашей стране сеть 5G.