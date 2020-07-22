OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

Как и было обещано, OnePlus сегодня представила свой новый смартфон среднего уровня Nord. Его ключевым отличием от актуального флагмана компании стало использование однокристальной системы Snapdragon 765G вместо Snapdragon 865. Но зато стоимость Nord оказалась заметно ниже — младшая версия аппарата будет доступна всего за €399.

Представление новинки прошло в рамках первой в мире AR-презентации (через особое приложение для Android и iOS). Правда, почти весь эффект дополненной реальности поначалу свёлся к выводу виртуального экрана с трансляцией — очень странный и неудобный подход.

Но зато потом трансляция стала куда интереснее: в частности, по ходу дела в 3D вылетали надписи и продукты компании (как прошлые, так и, разумеется, Nord) — всё можно было приблизить (особенно интересно заглянуть внутрь аппарата во время демонстрации «разрезов»), просто подвинув смартфон вперёд. Иногда трансляция переключалась в обычный режим.

Вряд ли такие анонсы в будущем получат широкое распространение, но, по крайней мере, OnePlus удалось отличиться этой презентацией. Кстати, в конце трансляции OnePlus предложила распаковать Nord в дополненной реальности с помощью всё того же приложения.

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

Начнём с самого интересного: середнячок Nord получил 6,44-дюймовый плоский дисплей OLED с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц, поддержкой сетей 5G в диапазоне менее 6 ГГц, довольно ёмкую батарею на 4115 мА·ч со скоростной беспроводной зарядкой Warp Charge 30T. Ключевым упрощением по отношению к OnePlus 8 стало использование однокристальной системы Snapdragon 765G.

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

На задней панели OnePlus Nord расположилась камера с 48-Мп основным модулем с сенсором Sony IMX586, 8-Мп сверхширокоугольным датчиком, 2-мегапиксельным макромодулем и 5-Мп датчиком глубины. Технически здесь на один модуль больше, чем у OnePlus 8 (в котором нет отдельного датчика глубины), но на деле полезными могут оказаться только основной и иногда сверхширокоугольный модули (кстати, последний упрощён — его разрешение стало вдвое меньше).

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

При этом OnePlus интегрировала в Nord двойную лицевую камеру: обычный 32-Мп модуль для автопортретов и 8-Мп сверхширокоугольная камера. Последняя может оказаться полезной, когда нужно сняться с группой друзей в одном кадре.

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

Nord будет доступен в синем и сером цветовых вариантах с 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт накопителем и поступит в продажу в ЕС по цене €399 (версия 12/256 Гбайт обойдётся уже в €499). В Европе продажи начнутся 4 августа, но OnePlus планирует реализовывать аппараты и через собственный сайт с 31 июля. Пока устройство поступит в Европу и Индию, хотя ограниченный запуск обещан и в США.

OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399

Основные характеристики аппарата:

  • 6,44-дюймовый экран Fluid AMOLED с частотой 90 Гц, разрешением 2400 ? 1080 и соотношением сторон 20:9;
  • тыльная камера: широкоугольный 48-Мп модуль IMX586 с диафрагмой f/1,75, оптической и электронной стабилизацией и поддержкой записи видео 4K/30p; сверхширокоугольный 8-Мп модуль (119°, f/2,25); 2-Мп макромодуль f/2,4; и 5-Мп датчик глубины f/2,4;
  • лицевая камера: широкоугольный 32-Мп модуль IMX616 с диафрагмой f/2,45 и сверхширокоугольный 8-Мп модуль (105°, f/2,45);
  • поддержка двух SIM-карт (nano + nano);
  • размеры: 73,3 ? 158,3 ? 8,2 мм при весе 184 грамм;
  • однокристальная система: 7-нм Qualcomm Snapdragon 765G (1 мощное ядро @2,4 ГГц + 1 менее мощное @2,2 ГГц, 6 энергоэффективных ядер @1,8 ГГц и графика Adreno 620);
  • 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X;
  • 128- или 256-Гбайт скоростной накопитель UFS 2.1;
  • аккумулятор на 4115 мА·ч;
  • Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.5;
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2?2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, NFC, USB-C;
  • подэкранный датчик отпечатков пальцев;
  • скоростная беспроводная зарядка Warp Charge 30T (5V/6A).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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