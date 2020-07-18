Facebook Messenger получил поддержку функции демонстрации экрана во время разговора

Facebook Messenger получил поддержку функции демонстрации экрана во время разговора

Facebook Messenger получил поддержку функции Screen Sharing, которая позволит демонстрировать картинку со своего смартфона другим участникам беседы. Функция может использоваться при звонке одному пользователю, в групповом чате или же в процессе более масштабного совещания в Messenger Rooms.

Функция Screen Sharing поддерживается в Facebook Messenger в беседах с участием до восьми человек, а также в Messenger Rooms при участии до 16 пользователей. Согласно имеющимся данным, Facebook работает над расширением возможностей данного инструмента и в скором времени в Messenger Rooms можно будет делиться экраном в разговорах с участием до 50 человек. Уже сейчас новая функция доступна для мобильных устройств на базе Android и iOS. Ожидается, что в будущем Screen Sharing будет поддерживаться и в веб-версии сервиса.

Чтобы поделиться экраном с другими участниками беседы, необходимо провести пальцем от нижней части экрана к верхней, открывая параметры вызова. После этого нужно выбрать пункт «Поделиться своим экраном» и дважды подтвердить это, нажав на пункты «Начать общий доступ» и «Начать трансляцию». Очевидно, что дополнительные подтверждения требуются для того, чтобы пользователи не активировали данную функцию по ошибке.

Функция совместного просмотра экрана устройства является особенно важной в сложившихся условиях, когда из-за пандемии коронавируса людям приходится оставаться дома. Она может оказаться полезной как при общении с друзьями и близкими, так и во время рабочих совещаний. Хотя подобные функции уже представлены в других сервисах видеоконференций вроде Skype или Zoom, Messenger более востребован на мобильных устройствах, поэтому возможность совместного просмотра экрана является важным улучшением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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