Galaxy Note 20 может стать первым смартфоном Samsung с беспроводным десктопным режимом DeX

Galaxy Note 20 может стать первым смартфоном Samsung с беспроводным десктопным режимом DeX

Функция Samsung DeX подразумевает несколько способов подключения смартфона к внешнему монитору или ПК. Объединяет их то, что во всех случаях используется кабель. Однако скоро DeX может стать полностью беспроводной технологией. Причём в такой версии она может появиться уже в Galaxy Note 20.

Свидетельство о разработке беспроводного режима DeX обнаружилось в виде записи в приложении Samsung Tips, дающем подсказки пользователям, как использовать те или иные функций смартфонов Galaxy. Вместо заголовка запись содержала следующую строку: DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS. Странный формат текста говорит о том, что он попал в приложение по ошибке и явно преждевременно.

Galaxy Note 20 может стать первым смартфоном Samsung с беспроводным десктопным режимом DeX

Далее в сообщении уже на нормальном английском языке пояснялось, как подключить Samsung DeX к телевизору в гостиной без кабеля. Совет сопровождался наглядной анимацией того, какие действия для подключения должен совершать пользователь. Наличие готовой инструкции может косвенно говорить о том, что функция почти готова к реализации в одном из смартфонов южнокорейской компании. Им вполне может оказаться Galaxy Note 20, анонс которого запланирован на 5 августа.

О намерении Samsung избавить режим DeX от проводов мы узнаём не впервые. Первый раз компания сообщила об этом два года назад. С тех пор DeX получил много новых возможностей, в частности, стало возможным подключение смартфона посредством USB-кабеля к компьютеру или ноутбуку на платформах Windows или Mac. Не появилась пока только беспроводная версия DeX.

Напомним, DeX — режим, который добавляет мобильному устройству функциональность, аналогичную настольной, позволяя подключать к нему компьютерную периферию. После подключения монитора, пользователю предоставляется интерфейс, ориентированный на работу с мышкой и клавиатурой и поддерживающий работу в оконном режиме.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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