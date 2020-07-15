Из китайского App Store удалили более 2500 игр

По данным платформы SensorTower, в первую неделю июля из китайского магазина приложений Apple было удалено более 2500 мобильных игр после того, как Apple закрыла лазейку, дававшую возможность не соблюдать лицензионные требования Китая. Это в четыре раза больше, чем за тот же период в июне, пишет Reuters.

Из китайского App Store удалили более 2500 игр

Apple ранее дала отсрочку производителям популярных мобильных игр до конца июня, чтобы они предоставили ей данные о номере правительственной лицензии. Данное требование уже давно применяется в китайских магазинах мобильных приложений на базе Android.

По сообщениям Sensor Tower, среди удаленных игр — такие популярные, как Hay Day финского разработчика Supercell, Nonstop Chuck Norris от немецкого Flaregames и Solitaire от американской компании Zynga.

Рэнди Нельсон, глава Mobile Insights из Sensor Tower, не исключает, что эти игры вновь появятся в обозримом будущем в магазине приложений App Store,, хотя причину удаления каждой игры он не назвал.

Все удаленные игры принесли совокупный доход в размере $34,7 млн, а всего пользователями Поднебесной было загружено игр более 133 млн раз.

После ужесточения правил получения лицензии производителями видеоигр в Китае, сам этот процесс стал длительным.

Прецедентом к июльским событиям послужил случай с видеоигрой Plague Inc, чья популярность набрала обороты на волне вспышки Covid-19: в феврале она была удалена из китайского магазина приложений Apple после того, как регуляторы заявили, что у игры нет надлежащей лицензии.

Яблочная компания взимает 30-процентный налог от оборота с разработчиков мобильных приложений за размещение в AppStore, как и Google на смартфонах Android. Это вызывает последнее время негодование со стороны разработчиков, некоторые из которых инициировали судебные разбирательства в Европе и США.

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