Минцифры добавит в «Дію» электронный ИНН

Минцифры планирует запустить в мобильном приложении «Дія» электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Его можно будет передавать госорганам дистанционно. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Фото: unian.net

Как это реализуют

«ИНН скоро будет в „Дія“ отдельным электронным документом, который легко шерится (возможность делиться, передавать электронный документ) через QR-код и push-уведомление любому госоргану», — написал он.

Федоров не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.

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