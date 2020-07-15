Минцифры добавит в «Дію» электронный ИНН

Минцифры планирует запустить в мобильном приложении «Дія» электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Его можно будет передавать госорганам дистанционно. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Минцифры добавит в «Дію» электронный ИНН
Фото: unian.net

Как это реализуют

«ИНН скоро будет в „Дія“ отдельным электронным документом, который легко шерится (возможность делиться, передавать электронный документ) через QR-код и push-уведомление любому госоргану», — написал он.

Федоров не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.

Напомним

  • В феврале 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія».
  • На сегодняшний день в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.
  • Кабмин приравнял электронные паспорта в приложении «Дія» к бумажным документам. С 22 апреля украинцы могут пользоваться цифровыми ID-паспортом и загранпаспортом.

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