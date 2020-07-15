Британия запретит использование продукции Huawei в сетях 5G

Полностью избавиться от уже закупленной и используемой операторами техники в Британии намерены к 2027 году. Такое решение было принято правительством страны, причем в значительной степени под давлением со стороны США .

В начале года Британия допустила Huawei к своим сетям, хотя и со значительными ограничениями. Но теперь в Лондоне опасаются последствий американских санкций против китайской компании, которые должны вступить в силу в сентябре. И роль тут сыграли как опасения самих санкций и стремление не обострять отношения с Вашингтоном, так и соображения безопасности.

По сообщениям британской прессы, местная служба кибербезопасности считает, что если Huawei будет отрезана от крупнейших поставщиков микропроцессоров, то она начнет использовать в производстве заменители — собственного или вообще неизвестного производства — которым уже нельзя будет доверять.

Британские операторы связи получили для замены оборудования времени больше, чем рассчитывали. Тем не менее, принятое решение способно существенно затормозить развитие в стране сетей 5G. Об этом же заявляет и сама Huawei , называя принятое Лондоне решение политическим. По словам представителя компании, Британии теперь угрожает замедление развития цифровых технологий, подорожание услуг связи и углубление цифрового разрыва.



