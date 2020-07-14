Китайские смартфоны обзаведутся рекордной зарядкой на 125 ватт

Китайские смартфоны обзаведутся рекордной зарядкой на 125 ватт

Сейчас уже довольно трудно найти мало-мальски технологически продвинутый гаджет, который заряжается стандартным током от USB 2.0 — пять вольт и половина ампера. Таких устройств было большинство всего несколько лет назад, но теперь столь скромных параметров питания не хватает никому. Сначала зарядки стали выдавать солидные по своим временам два ампера при все тех же пяти вольтах.

За последние годы появилось множество стандартов быстрой зарядки, какие-то из них были уникальными для одного бренда, а другие используются сразу множеством производителей. В настоящий момент самыми «мощными» технологиями являются Quick Charge четвертой ревизии и частично совместимая с ней спецификация USB Power Delivery: они поддерживают передачу до 100 ватт электричества (20 вольт и пять ампер максимум). Стоит отметить, что для смартфонов используются более скромные значения.

А вот титул самой быстрой зарядки удерживает SuperVOOC, разработанная китайской компанией OPPO и применяющаяся как на собственных смартфонах, так и на устройствах брендов OnePlus и realme. Несмотря на, вроде бы, не такую уж и большую мощность 65 ватт, благодаря хитрой организации самого процесса пополнения аккумулятора (он разделен на два блока), получается достичь фантастических показателей. Батарея OPPO Reno Ace емкостью 4 000 мА·ч заряжается до 100% за полчаса.

Теперь же китайские смартфоны побьют и вовсе любые рекорды по скорости зарядки — как пишет портал PlayfulDroid, уже 15 июля OPPO представит миру следующую итерацию VOOC. Ее мощность составит фантастические 125 ватт и превзойдет по этому показателю даже перспективные разработки конкурентов. Никаких подробностей о том, как скоро такие зарядки появятся на рынке и что за смартфоны будут ими оснащаться пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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