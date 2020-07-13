Новый смартфон Motorola razr с гибким экраном может получить необычный дизайн

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Motorola патент на новый смартфон, конструкция которого включает шарнирное сочленение и гибкий дисплей.

В патентной документации описывается аппарат в раскладном корпусе наподобие Motorola razr. При этом устройство имеет довольно необычный дизайн: так, в центральной части в области соединения присутствуют заметные боковые выступы. Из-за этого в сложенном состоянии верхняя часть корпуса смартфона оказывается существенно шире нижней.

Гибкий основной экран, как отмечается, может быть выполнен по технологии органических светодиодов (OLED). На иллюстрациях видно, что эта панель имеет широкие рамки со всех сторон.

В тыльной части корпуса расположена одинарная основная камера с крупным оптическим модулем. Под ней может располагаться сканер отпечатков пальцев.

Заявка на патент была подана в январе нынешнего года, а выдан он несколько дней назад. В документе в числе прочего описывается конструкция шарнирного соединения.

Пока, впрочем, не ясно, собирается ли Motorola создавать коммерческую версию аппарата с описанным дизайном. Не исключено, что некоторые из предложенных решений будут использованы в устройствах семейства razr.



