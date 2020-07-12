Новые смарт-часы Fossil обойдутся без платформы Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Компания Fossil, внёсшая значительный вклад в распространение операционной системы Wear OS для носимых устройств, готовит к выпуску новые наручные смарт-часы, о чём сообщают интернет-источники.

Информация о проектируемых «умных» хронометрах появилась в базе организации Bluetooth SIG. В общей сложности упомянуты пять моделей: DW11F1, DW11F2, C1NF1, C1CF1 и C1EF1.

Очевидно, устройства с кодами DW11F и C1xF1 будут представлять собой модификации одного и того же гаджета. Иными словами, к выпуску готовятся две новинки, одна из которых выйдет в двух вариантах, а вторая — в трёх.

По предварительным данным, готовящиеся смарт-часы не получат новейшую аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100, которая была официально представлена менее двух недель назад.

Предположительно, будущие хронометры унаследуют у нынешних часов Fossil Gen 5 процессор Snapdragon Wear 3100. Это изделие содержит четыре ядра ARM Cortex-A7, высокоэффективный цифровой сигнальный процессор и сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением. Платформа включает графический ускоритель Adreno 304, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Новинки, по всей видимости, войдут в семейство часов Fossil Gen 6. Информации о сроках анонса гаджетов пока нет.



