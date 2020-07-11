Google не будет выпускать Pixel 5 XL, зато Pixel 4a выйдет в двух модификациях

Слухов и утечек о смартфонах Google Pixel 4a и 5 в Сети уже достаточно много. О среднебюджетном Pixel 4a известны практически все мельчайшие подробности. Информация о флагманском Pixel 5 была обнаружена в коде Android Open Source Project (AOSP) ещё в феврале. Однако о Pixel 5 XL до сих пор практически ничего не слышно. И неспроста.

neowin.net

Уже давно известно, что Pixel 4a носит кодовое название Sunfish и построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 730. Ранее считалось, что другие известные кодовые имена готовящихся к выпуску смартфонов Google , Bramble и Redfin, принадлежат Pixel 5 и 5 XL соответственно. Однако специалисты 9to5Google обнаружили в коде бета-версии приложения Google для Android строчки, благодаря которым стало известно соответствие кодовых имён окончательным названиям смартфонов.

neowin.net

Выяснилось, что имя Bramble соответствует ранее неизвестному Pixel 4a 5G, который, как и Pixel 5, будет построен на чипсете Snapdragon 765G. Больше никаких названий неанонсированых устройств в коде приложения не было обнаружено, что может свидетельствовать о том, что поисковый гигант не планирует выпуск увеличенной XL-версии Pixel 5.

Учитывая тот факт, что и флагманская и бюджетная модели будут основаны на одном чипсете, будет интересно посмотреть, как Google будет продавать Pixel 5, которому придётся конкурировать с более доступным устройством, не уступающим по производительности.



