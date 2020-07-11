Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Китайская компания Xiaomi в официальном Twitter-аккаунте сообщила о том, что её фитнес-трекер Mi Band 4 стал самым востребованным устройством в своей категории носимых гаджетов.

Заявление Xiaomi опирается на статистические данные аналитической фирмы Canalys, собранные в период с третьего квартала 2019 года по первый квартал нынешнего года.

Отмечается, что фитнес-браслеты Xiaomi, предназначенные для сбора информации о физической активности и жизнедеятельности организма, неизменно пользуются высокой популярностью с самого первого поколения.

Так, объём продаж оригинального трекера Mi Band достиг 1 млн штук в течение девяти месяцев с момента выхода на рынок. Браслет Mi Band 2 взял данную планку спустя два месяца после появления в продаже, а устройству Mi Band 3 на это потребовалось 17 дней.

Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Что касается Mi Band 4, который назван самым популярным фитнес-браслетом в мире, то это устройство показало результат в 1 млн проданных экземпляров спустя всего 8 дней после появления на рынке.

Между тем в прошлом месяце дебютировал фитнес-браслет Mi Band 5 с поддержкой NFC. Устройство оборудовано 1,2-дюймовым сенсорным дисплеем, датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС), системой магнитной зарядки и контроллером беспроводной связи Bluetooth 5.0. Наблюдатели не сомневаются, что новинку ожидает большой успех.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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