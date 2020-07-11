Два гиганта сотовой связи Vodafon и Киевстар объединяются. Совместными усилиями они намерены построить в Украине сеть 4G на «низкий» 900-х частотах. Меморандум об объединении уже подписан, об этом сообщили в обеих компаниях.

Как сообщается, решение об объединении было принято с целью сделать возможным выполнение лицензионных условий, а также удешевление затрат на возведение мощностей, которые позволят охватить всю территорию Украины сетью 4G.

В компании Киевстар рассказали, что из всех мобильных операторов Украины на предложение объединиться, чтобы совместными усилиями обеспечить граждан страны качественной 4G-связью, пока откликнулось только руководство Vodafone. Тем не менее, в компании заявили, что всегда открыты для сотрудничества в данной сфере, поэтому, если другие сотовые операторы решат присоединиться к «стройке века», то им будут рады.

На этапе размышлений на данный момент находится lifecell. В компании заявили, что прежде хотят детально изучить все положения меморандума, особенно в той части, где говорится о качестве будущего вида связи и о возможностях совместного использования инфраструктуры построенной сети, только после этого будет приниматься окончательное решение о подписании документа. Кроме того, в lifecell подчеркнули, что данный меморандум является декларативным и необязательным к исполнению, что также настораживает.

Что касается рядовых граждан Украины, то для них станет настоящим прорывом, если сеть 4G будет построена и охватит всю территорию страны, даже в самых труднодоступных местностях. Качественная связь и скоростной доступ в Интернет будет обеспечена на всех автодорогах, а также для жителей самых отдаленных и малонаселенных деревень и хуторов, не говоря уже о крупных поселках и городах.

Проект, разумеется, очень дорогостоящий, однако совместными усилиями мобильные операторы Украины смогут его осуществить, сэкономив при этом миллиарды гривен.

Напомним, ранее Киевстар сообщил о запуске выгодного тарифного плана для тех, кто лето решил провести за городом. Обещают качественный доступ в Сеть без помех за небольшие деньги.