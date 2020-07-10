Рынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемию

Рынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемию

Компания Strategy Analytics подвела итоги исследования мирового рынка процессоров приложений (Applications Processor) для смартфонов в первой четверти текущего года.

Объём отрасли в денежном выражении достиг $4,70 млрд. Это на 6 % больше результата за первую четверть прошлого года, когда доход производителей равнялся приблизительно $4,44 млрд.

Крупнейшим игроком рынка является Qualcomm с долей около 40 % в общем объёме выручки. На втором месте находится Huawei HiSilicon с результатом примерно 20 %. «Бронза» досталась Apple — 15 %. Таким образом, эти компании сообща контролируют три четверти мирового рынка процессоров приложений в денежном исчислении.

Кроме того, в пятёрку ведущих поставщиков входят Samsung и MediaTek. Однако их доли не уточняются.

Рынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемию

Аналитики отмечают, что отрасль мобильных процессоров приложений демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на снижение продаж смартфонов в условиях пандемии. Объясняется это прежде всего развитием 5G: такие чипы сейчас стоят существенно дороже изделий с поддержкой 4G/LTE. Благодаря этому поставщики имеют возможность наращивать доход при снижении отгрузок процессоров в количественном выражении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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