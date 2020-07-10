Рынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемию

Компания Strategy Analytics подвела итоги исследования мирового рынка процессоров приложений (Applications Processor) для смартфонов в первой четверти текущего года.

Объём отрасли в денежном выражении достиг $4,70 млрд. Это на 6 % больше результата за первую четверть прошлого года, когда доход производителей равнялся приблизительно $4,44 млрд.

Крупнейшим игроком рынка является Qualcomm с долей около 40 % в общем объёме выручки. На втором месте находится Huawei HiSilicon с результатом примерно 20 %. «Бронза» досталась Apple — 15 %. Таким образом, эти компании сообща контролируют три четверти мирового рынка процессоров приложений в денежном исчислении.

Кроме того, в пятёрку ведущих поставщиков входят Samsung и MediaTek. Однако их доли не уточняются.

Аналитики отмечают, что отрасль мобильных процессоров приложений демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на снижение продаж смартфонов в условиях пандемии. Объясняется это прежде всего развитием 5G: такие чипы сейчас стоят существенно дороже изделий с поддержкой 4G/LTE. Благодаря этому поставщики имеют возможность наращивать доход при снижении отгрузок процессоров в количественном выражении.



