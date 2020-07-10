В Европе фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 будет стоить 40 евро: официальный анонс 15 июля

В Европе фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 будет стоить 40 евро: официальный анонс 15 июля

Компания Xiaomi сообщила дату презентации глобальной версии фитнес-браслета Mi Band 5, а также новой компактной медиаприставки Mi TV Stick в виде USB-брелока. Кроме того, производитель озвучил цены на оба устройства.

Xiaomi собирается представить несколько новых продуктов 15 июля. Мероприятие запланировано на 15:00 по московскому времени. По крайней мере, для немецкоговорящей аудитории, поскольку опубликованный постер сообщает эту информацию на немецком языке.

Если интерпретировать опубликованное изображение, то в числе заявленных новинок значатся новый электрический самокат, а также глобальная версия фитнес-трекера под названием Mi Smart Band 5 и ТВ-брелок Mi TV Stick. Постер также подсказывает, что компания собирается представить некий четвёртый продукт, но понять какой именно — сложно.

В Европе фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 будет стоить 40 евро: официальный анонс 15 июля

Следует также добавить, что португальский онлайн-магазин Xiaomi уже назвал цену на фитнес-браслет Mi Smart Band 5 и ТВ-брелок Mi TV Stick. Каждый из них оценивается в 40 евро. В случае Mi TV Stick речь идёт об устройстве с поддержкой разрешения Full HD. Напомним, что также ожидается анонс более дорогого варианта ТВ-приставки с поддержкой 4K-разрешения.

Сайт также сообщил технические характеристики устройств. Они соответствуют ранее звучавшим слухам и утечкам. Для Full HD-версии ТВ-брелока Mi TV Stick заявлены четырёхъядерный процессор на базе ARM Cortex-A53 и GPU Mali-450, 2 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт флеш-памяти, а также операционная система Android TV 9.0.

Для Mi Smart Band 5 обещают 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей, защиту от воды 5 ATM (глубина до 50 метров), батарею ёмкостью 125 мА·ч, 11 спортивных режимов, более 100 тем циферблатов и магнитную зарядку в комплекте. Вероятнее всего, новинка сможет управлять камерой смартфона. В характеристиках не заявлены поддержка NFC, цифровой помощник Alexa и датчик уровня кислорода в крови. Об их отсутствии также говорилось в предыдущей утечке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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