Электронное перо S Pen смартфона Samsung Galaxy Note20 получит функцию указателя

Сегодня официально подтвердилось, что компания Samsung готовится провести 5 августа специальное мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого представит свои новые продукты. Одними из них станет новая серия фаблетов Galaxy Note20.

Вчера нам довелось увидеть первые «живые» фотографии одного из этих устройств — старшей модели Galaxy Note20 Ultra. Сегодня источник той утечки поделился новой информацией об электронном пере S Pen, которое по традиции будет входить в комплект самого смартфона.

В прошлый раз Samsung добавила возможность использовать перо в качестве пульта управления камерой. Похоже, что новая версия S-Pen также обзаведётся свежими возможностями. Например, перо можно будет использовать в качестве указателя. Таким образом прикасаться к экрану смартфона совсем не обязательно — достаточно лишь направить перо на нужный элемент на дисплее устройства.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra

ps.. Subscribe to my channel for more pic.twitter.com/ZNaxR4lEpo — Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 8, 2020

Это может особенно пригодиться при использовании Galaxy Note20 в режиме DeX, который позволяет задействовать смартфон в режиме «компьютера». То есть, при подключении смартфона по кабелю к монитору или ноутбуку, вы можете работать со всеми мобильными приложениями и документами, как на компьютере — открывать одновременно множество окон, использовать клавиатуру и мышку.

На самом деле появление функции указателя многие ожидали ещё в устройствах прошлых поколений. Но уж лучше поздно, чем никогда. Не удивимся, если это далеко не единственная новая функция электронного пера S Pen.

В ходе мероприятия Samsung Galaxy Unpacked также ожидается анонс таких устройств, как Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy Tab S7/S7+, Galaxy Note20, Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live.



