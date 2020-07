Электронное перо S Pen смартфона Samsung Galaxy Note20 получит функцию указателя

Сегодня официально подтвердилось, что компания Samsung готовится провести 5 августа специальное мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого представит свои новые продукты. Одними из них станет новая серия фаблетов Galaxy Note20.

Вчера нам довелось увидеть первые «живые» фотографии одного из этих устройств — старшей модели Galaxy Note20 Ultra. Сегодня источник той утечки поделился новой информацией об электронном пере S Pen, которое по традиции будет входить в комплект самого смартфона.

В прошлый раз Samsung добавила возможность использовать перо в качестве пульта управления камерой. Похоже, что новая версия S-Pen также обзаведётся свежими возможностями. Например, перо можно будет использовать в качестве указателя. Таким образом прикасаться к экрану смартфона совсем не обязательно — достаточно лишь направить перо на нужный элемент на дисплее устройства.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 8, 2020