Британским сотовым операторам потребуется не менее пяти лет на замену оборудования Huawei

Телекоммуникационные операторы Vodafone и BT заявили, что им потребуется не менее пяти лет для удаления оборудования Huawei из их сетей в Великобритании, причём Vodafone оценивает стоимость работ в несколько миллиардов фунтов.

REUTERS/Toby Melville

Андреа Дона (Andrea Dona), руководитель подразделения сетей Vodafone UK, сообщил комитету британских законодателей, что оператору необходимо иметь «разумную временную шкалу» в несколько лет для реализации любых дальнейших ограничений для Huawei с переходным периодом, охватывающим, как минимум, пять лет. В свою очередь, BT утверждает, что для удаления оборудования Huawei из его сети потребуется минимум пять лет, а в идеале — семь.

В январе этого года Великобритания предоставила Huawei ограниченную возможность участия в строительстве будущих сетей 5G, исключив её из числа поставщиков оборудования для ядра сети. Однако под продолжающимся давлением со стороны США руководство Великобритании изменило риторику, теперь утверждая, что введение санкций США может оказать существенное влияние на способность Huawei обеспечивать поставки важнейших компонентов сетевого оборудования.

В результате Великобритания вновь пересматривает роль Huawei в своих телекоммуникационных сетях. Huawei сообщила на слушаниях в комитете, что ещё слишком рано давать количественную оценку влияния санкций на её деятельность, и никаких поспешных решений принимать не следует.

Перед комитетом британских законодателей также выступил исполнительный вице-президент Samsung Ву Чжун Ким (Woojune Kim). Он заявил, что компания ведет активные коммерческие переговоры с европейскими операторами о поставках сетевого оборудования и инвестирует свои ресурсы в 4G, 5G и 6G, а не в устаревшие технологии.

На вопрос, может ли Samsung обеспечить поставки для новой сети 5G в Великобритании, он ответил: «Да, мы можем, безусловно».



