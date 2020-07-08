Huawei проектирует смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip

Huawei проектирует смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip

Китайский гигант Huawei проектирует новый смартфон с гибким дисплеем. Описание дизайна новинки, как сообщают интернет-источники, обнаружилось в патентной документации.

Источником информации стало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, Huawei размышляет над гибким смартфоном-раскладушкой в стиле Samsung Galaxy Z Flip. У такого устройства вытянутый по вертикали экран будет складываться внутрь корпуса.

В верхней части основного дисплея можно видеть вырез: в нём будут установлены всевозможные датчики и внутренняя камера.

Huawei проектирует смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Flip

На внешней стороне корпуса расположится многомодульная камера с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Кроме того, говорится о наличии небольшого вспомогательного дисплея, на котором будут отображаться различные уведомления, полезная информация и пр.

Заявка на патент была подана в августе прошлого года, а зарегистрирован он сегодня, 7 июля. О том, когда смартфон Huawei с описанным дизайном может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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