Смартфон Samsung Galaxy Note20 впервые показался на «живых» фото

В Сети появились «живые» фото флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20, который, как ожидается, будет представлен 5 августа на мероприятии Galaxy Unpacked.

Новинка впервые засветилась на реальных фото, поскольку до этого утечки информации о её дизайне ограничивались трёхмерными рендерами.

Фото подтверждает схожесть конструкции тыльной камеры Galaxy Note20 Ultra и модели Galaxy S20, хотя выпуклость у неё гораздо заметнее. Также подтвердились сообщения о том, что как и в S20 Ultra, в новой модели будет использоваться перископический телефотомодуль.

Судя по просочившимся изображениям, толщина рамок, окаймляющих дисплей, у Note20 Ultra меньше, чем смартфонов серии Note10, равно, как и размер отверстия под фронтальную камеру. Несмотря на то, что дисплей по-прежнему изогнутый, степень его кривизны менее выражена, чем у предшественника.

По словам источников, в смартфонах серии Galaxy Note20 поменяют местами нижний динамик и цифровое перо S-Pen. Это означает, что S-Pen теперь будет располагаться слева от порта USB-C, а не справа, как у Note10 и Note9. Что касается программного обеспечения, серия Galaxy Note20 будет работать на Android 10 с установленной поверх оболочкой Samsung One UI 2.5.



