OnePlus Nord получит камеру с оптической стабилизацией и новый дизайн упаковки

Стала известна новая деталь о готовящемся к выходу первом смартфоне нового семейства OnePlus Nord (более доступные, но при этом достаточно мощные аппараты). Согласно сообщению Ишана Агарвала (Ishan Agarwal), телефон получит систему оптической стабилизация изображения. Эта заметка была перепубликована соучредителем OnePlus Карлом Пейем (Carl Pei) с комментарием «Грядёт флагманская камера».

Оптическая стабилизация изображения (OIS) — это функция, которая обычно встречается во флагманских смартфонах. Некоторые телефоны, претендующие на титул флагманов, порой даже не имеют такой функции, так что неудивительно, что OnePlus особо гордится её интеграцией в своё устройство среднего уровня.

Flagship camera incoming ? https://t.co/dWaGlrRmEz — Carl Pei (@getpeid) July 6, 2020

OIS позволяет с большей вероятностью делать более резкие фотографии за счёт компенсации дрожания рук. Особенно это полезно в условиях недостаточной освещённости и при съёмке видео. Хотя современные технологии программной стабилизации порой справляются удивительно хорошо с этими задачами, OIS остаётся полезной функцией.

Помимо этого, были также опубликованы изображения упаковки будущего телефона. Коробка OnePlus Nord будет выполнена в чёрном цвете с синим акцентом — ранее аппараты компании поставлялись в белых или красных упаковках (оранжевых в случае McLaren Edition). В верхней части коробки находится в углу логотип OnePlus, а слово «Nord» написано несколько раз более крупным шрифтом. На боковой стороне написано OnePlus.

Коробка спроектирована таким образом, что покупатель видит бирюзовый цвет внутренней части. Это тот же цвет, который OnePlus использует для своего логотипа в семействе Nord, хотя на самой коробке логотип не такого цвета. На одном из опубликованных изображений OnePlus демонстрирует прочность коробки, когда на ней стоят два человека. Некоторым идея понравилась, а остальные её не оценили, заявив, что им всё равно, насколько прочной является упаковка.

Запуск OnePlus Nord ожидается 21 июля в рамках первого в мире анонса смартфона в дополненной реальности.



