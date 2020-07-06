LG планирует выпустить несколько 5G-смартфонов среднего класса

LG планирует выпустить несколько 5G-смартфонов среднего класса

В мае LG опубликовала 13 наименований смартфонов, которые будут выпущены в рамках Q-серии. Теперь появилась информация о том, что некоторые из них получат поддержку сотовых сетей пятого поколения. В частности, LG Q92 5G (LM-Q920N), вероятно, станет упрощённой версией LG Velvet 5G.

Судя по опубликованному списку, LG Q92 5G должен был получить наименование LG Q9 2020 5G, однако компания изменила это решение. Кроме того, некоторые устройства в списке, судя по маркировке, будут предназначаться для ведущих сотовых операторов Южной Кореи KT и LG U+. Цифра 128 в наименовании модели, вероятно, обозначает ёмкость встроенного накопителя данных. Кроме того, по некоторым предположениям, последняя буква в номере модели обозначает цвет устройства.

LG планирует выпустить несколько 5G-смартфонов среднего класса

gsmarena.com

Пока никаких подробностей о смартфонах из этого списка, кроме их предположительных наименований, нет. Также не сообщается примерная дата выхода устройств на рынок. Цифра 2020 в названии некоторых моделей намекает лишь на то, что перечисленные смартфоны будут выпущены в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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