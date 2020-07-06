СБУ заблокувала мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"
Організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва.
Служба безпеки України викрила незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР"
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з окупованої території Донбасу та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.
За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.
Під час обшуків правоохоронці знайшли документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, українським мобільним операторам заборонено приймати дзвінки від компаній "ЛНР" та "ДНР".
"Лугафон" ("Лугаком") запустили боєвики "ЛНР" влітку 2015 року. В березні 2016 року окупанти передали луганський мобільний зв'язок чеченській компанії "Вайнах Телеком".
"ДНР" запустили оператор "Фенікс" на окупованій частині Донецької області також у 2015році.