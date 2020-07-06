СБУ заблокувала мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"

Служба безпеки України викрила незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР"

Про це повідомляється на сайті СБУ .

Організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з окупованої території Донбасу та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків правоохоронці знайшли документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, українським мобільним операторам заборонено приймати дзвінки від компаній "ЛНР" та "ДНР".

"Лугафон" ("Лугаком") запустили боєвики "ЛНР" влітку 2015 року. В березні 2016 року окупанти передали луганський мобільний зв'язок чеченській компанії "Вайнах Телеком".

"ДНР" запустили оператор "Фенікс" на окупованій частині Донецької області також у 2015році.