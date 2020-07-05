Назван объём производства чипов Apple A14 для новых iPhone в 2020 году

Интернет-источники раскрыли объём выпуска процессоров Apple A14, которые станут основой смартфонов iPhone 12 — первых аппаратов «яблочной» компании, поддерживающих работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Изготовление чипов Apple A14 поручено Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Для новых изделий предусмотрено применение 5-нанометровой технологии.

Сообщается, что в текущем году TSMC по заказам Apple выпустит приблизительно 80 млн процессоров А14. Кроме того, TSMC возьмёт на себя изготовление сотового модема Qualcomm Snapdragon X60, который, как утверждается, также войдёт в состав iPhone 12.

В новом семействе смартфонов Apple ожидается анонс четырёх моделей: iPhone 12 (5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Первые две, по слухам, получат 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 Гбайт. Модели с приставкой Pro будут нести на борту 6 Гбайт ОЗУ и накопитель ёмкостью 128, 256 и 512 Гбайт.

Аппаратам iPhone 12 и iPhone 12 Max приписывают наличие двойной основной камеры. В оснащение смартфонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max якобы войдёт тройная камера, дополненная лидаром.

Официальная презентация новинок ожидается предстоящей осенью. С ориентировочными ценами на устройства можно ознакомиться на приведённых изображениях.



