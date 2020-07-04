Смартфону Samsung Galaxy M41 приписывают наличие аккумулятора на 6800 мА·ч

Смартфону Samsung Galaxy M41 приписывают наличие аккумулятора на 6800 мА·ч

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M41, который, по слухам, в скором времени анонсирует южнокорейская компания Samsung.

На этот раз появились сведения об аккумуляторе новинки. Как указано на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate), аппарат получит мощную батарею ёмкостью 6800 мА·ч. Более того, Samsung может дать этому источнику питания маркировку в 7000 мА·ч.

Литийионный аккумулятор имеет шифр EB-BM415ABY. Известно, что его поставщиком выступит китайская фирма Ningde Amperex Technology Limited. Благодаря этой батарее новый смартфон сможет похвастаться очень продолжительным временем автономной работы.

Смартфону Samsung Galaxy M41 приписывают наличие аккумулятора на 6800 мА·ч

Ранее сообщалось, что модель Galaxy M41 будет оснащена 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2340 ? 1080 пикселей (формат Full HD+). В верхнем левом углу этой панели расположится небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Конструкцией предусмотрено наличие тыльного дактилоскопического сканера и тройной основной камеры.

Новинке приписывают наличие одного из фирменных процессоров Exynos, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MediaTek представила «игровые» процессоры Helio G25 и G35 для доступных смартфоновMediaTek представила «игровые» процессоры Helio G25 и G35 для доступных смартфонов
Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710
Федеральная комиссия по связи США: Huawei и ZTE — угроза для национальной безопасностиФедеральная комиссия по связи США: Huawei и ZTE — угроза для национальной безопасности
Игрофон ASUS ROG Phone 3 5G со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ дебютирует 22 июляИгрофон ASUS ROG Phone 3 5G со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ дебютирует 22 июля
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 прошёл сертификацию Bluetooth SIGГеймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 прошёл сертификацию Bluetooth SIG
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy A42 может стать самым доступным 5G-смартфоном компанииSamsung Galaxy A42 может стать самым доступным 5G-смартфоном компании
Бенчмарк подтвердил наличие чипа Dimensity 800 в гигантском смартфоне Honor X10 Max 5GБенчмарк подтвердил наличие чипа Dimensity 800 в гигантском смартфоне Honor X10 Max 5G
iQOO Z1x получит батарею ёмкостью 5000 мА·чiQOO Z1x получит батарею ёмкостью 5000 мА·ч
«Живые» фото Samsung Galaxy Watch 3 демонстрируют интерфейс смарт-часов«Живые» фото Samsung Galaxy Watch 3 демонстрируют интерфейс смарт-часов
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M31s действительно получит батарею на 6000 мА·чБюджетный смартфон Samsung Galaxy M31s действительно получит батарею на 6000 мА·ч
Руководство OnePlus подогревает интерес к грядущему доступному смартфонуРуководство OnePlus подогревает интерес к грядущему доступному смартфону
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G показался в GeekbenchГибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G показался в Geekbench
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ показался в Geekbench с чипом Snapdragon 865Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ показался в Geekbench с чипом Snapdragon 865
Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло CorningSamsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
Базовая версия смартфона Samsung Galaxy Note 20 обойдётся без загнутого экранаБазовая версия смартфона Samsung Galaxy Note 20 обойдётся без загнутого экрана
Последние новости
Подгружаем последние новости