Смартфону Samsung Galaxy M41 приписывают наличие аккумулятора на 6800 мА·ч

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M41, который, по слухам, в скором времени анонсирует южнокорейская компания Samsung.

На этот раз появились сведения об аккумуляторе новинки. Как указано на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate), аппарат получит мощную батарею ёмкостью 6800 мА·ч. Более того, Samsung может дать этому источнику питания маркировку в 7000 мА·ч.

Литийионный аккумулятор имеет шифр EB-BM415ABY. Известно, что его поставщиком выступит китайская фирма Ningde Amperex Technology Limited. Благодаря этой батарее новый смартфон сможет похвастаться очень продолжительным временем автономной работы.

Ранее сообщалось, что модель Galaxy M41 будет оснащена 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2340 ? 1080 пикселей (формат Full HD+). В верхнем левом углу этой панели расположится небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Конструкцией предусмотрено наличие тыльного дактилоскопического сканера и тройной основной камеры.

Новинке приписывают наличие одного из фирменных процессоров Exynos, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт.



