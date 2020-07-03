Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710

Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710

Официально представлен смартфон среднего уровня Motorola One Fusion, слухи о подготовке которого на протяжении последнего времени ходили в Интернете. Продажи новинки в некоторых странах уже начались.

Аппарат оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 710. Это решение объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 616 и движок Artificial Intelligence (AI) Engine. Поддерживается работа в мобильных сетях 4G/LTE.

Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710

Смартфон располагает 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию: это 48-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой, 5-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710

В арсенале аппарата — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Кроме того, нужно упомянуть тыльный дактилоскопический сканер и отдельную кнопку для вызова интеллектуального ассистента Google Assistant.

Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой My UX. Ориентировочная цена Motorola One Fusion — 250 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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