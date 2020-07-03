В Украине мошенники выманивают деньги, используя номер телефона

Опасные СМС: в Украине мошенники нашли новый способ выманивать деньги

На телефоны десятков тысяч жителей Украины начали поступать СМС с текстом, в котором сообщается радостная новость: вы выиграли 100, 200 или даже 300 тысяч. Далее счастливчику рекомендуют позвонить по указанному в этом же тексте номеру телефона, чтобы забрать свой выигрыш.

У мошенников, рассылающих подобные СМС есть свой сайт, где сказано, что для получения выигрыша, необходимо заплатить "пошлину государству" в размере 1 процента от общей суммы денежного приза. То есть, если вы хотите получить обещанные 100, 200 или 300 тысяч, то вам придется перечислить 1, 2 или 3 тысячи гривен.

В Украине мошенники выманивают деньги, используя номер телефона

Сумму "госпошлины" просят внести через терминал. Об этом мошенники рассказывают своим жертвам по телефону.

Эксперты из киберполиции предупреждают граждан Украины не вестись на подобные акции и выигрыши. После того, как вы переведете нужную сумму денег на их счет, они тут же пропадут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине мошенники, прикрываясь карантином по коронавирусу, обманывают владельцев "евроблях". Как работает преступная схема?


Шевченко Лилия, Тудей

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