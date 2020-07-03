В Украине мошенники выманивают деньги, используя номер телефона

На телефоны десятков тысяч жителей Украины начали поступать СМС с текстом, в котором сообщается радостная новость: вы выиграли 100, 200 или даже 300 тысяч. Далее счастливчику рекомендуют позвонить по указанному в этом же тексте номеру телефона, чтобы забрать свой выигрыш.

У мошенников, рассылающих подобные СМС есть свой сайт, где сказано, что для получения выигрыша, необходимо заплатить "пошлину государству" в размере 1 процента от общей суммы денежного приза. То есть, если вы хотите получить обещанные 100, 200 или 300 тысяч, то вам придется перечислить 1, 2 или 3 тысячи гривен.

Сумму "госпошлины" просят внести через терминал. Об этом мошенники рассказывают своим жертвам по телефону.

Эксперты из киберполиции предупреждают граждан Украины не вестись на подобные акции и выигрыши. После того, как вы переведете нужную сумму денег на их счет, они тут же пропадут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине мошенники, прикрываясь карантином по коронавирусу, обманывают владельцев "евроблях". Как работает преступная схема?