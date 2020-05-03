Смартфон Google Pixel 4a замечен в базе бенчмарка Geekbench

С момента появления смартфонов семейства Pixel разработчики из Google практически всегда присваивают уникальные кодовые имена каждой отдельной модели. В феврале этого года стало известно, что смартфон Pixel 4a получил кодовое имя Sunfish. Теперь же в бенчмарке Geekbench было протестировано устройство под названием Google Sunfish, которое, судя по всему, и является аппаратом 4a.

В тестировании участвовала модель, оснащённая 8-ядерным чипом Qualcomm . Несмотря на то, что конкретная модель задействованной однокристальной системы не указана, можно предположить, что аппаратной основой Pixel 4a является Snapdragon 730. Это предположение основано на том, что результаты тестов схожи с показателями других смартфонов с таким же чипом. Протестированная модель, оснащённая 6 Гбайт оперативной памяти, работала под управлением программной платформы Android 10. При тестировании в одноядерном и многоядерном режимах аппарат набрал 2529 и 6366 балов соответственно.

К сожалению, о других характеристиках устройства упомянуто не было. Предполагается, что Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 ? 1080 пикселей. Вероятнее всего, пользователи смогут выбирать между версиями смартфона с внутренним накопителем на 64 и 128 Гбайт. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея на 3080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Ожидается, что розничная стоимость базовой версии Pixel 4a составит $399, а продажи стартуют в конце мая.



