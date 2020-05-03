Смартфон Google Pixel 4a замечен в базе бенчмарка Geekbench
С момента появления смартфонов семейства Pixel разработчики из Google практически всегда присваивают уникальные кодовые имена каждой отдельной модели. В феврале этого года стало известно, что смартфон Pixel 4a получил кодовое имя Sunfish. Теперь же в бенчмарке Geekbench было протестировано устройство под названием Google Sunfish, которое, судя по всему, и является аппаратом 4a.
В тестировании участвовала модель, оснащённая 8-ядерным чипом Qualcomm. Несмотря на то, что конкретная модель задействованной однокристальной системы не указана, можно предположить, что аппаратной основой Pixel 4a является Snapdragon 730. Это предположение основано на том, что результаты тестов схожи с показателями других смартфонов с таким же чипом. Протестированная модель, оснащённая 6 Гбайт оперативной памяти, работала под управлением программной платформы Android 10. При тестировании в одноядерном и многоядерном режимах аппарат набрал 2529 и 6366 балов соответственно.
К сожалению, о других характеристиках устройства упомянуто не было. Предполагается, что Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 ? 1080 пикселей. Вероятнее всего, пользователи смогут выбирать между версиями смартфона с внутренним накопителем на 64 и 128 Гбайт. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея на 3080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Ожидается, что розничная стоимость базовой версии Pixel 4a составит $399, а продажи стартуют в конце мая.