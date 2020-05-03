Новый планшет Huawei MatePad показан со всех сторон

Китайская компания Huawei готовит к выпуску новый планшетный компьютер серии MatePad: изображения устройства, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнаружены в базе Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA).

Новинка показана на патентных изображениях со всех сторон. Видно, что в верхней и нижней частях корпуса располагаются динамики. Кроме того, внизу размещён симметричный порт USB Type-C.

Тыльная камера выполнена в виде одиночного модуля со вспышкой. Фронтальная камера установлена в области довольно широкой рамки над дисплеем. Там же просматриваются «глазки» сенсоров.

Устройство продемонстрировано в двух вариантах исполнения — с обычной монотонной задней панелью и тыльной частью с узором в серых оттенках. Одна из боковых граней содержит физические кнопки управления.

Планшет будет относиться к недорогим гаджетам. Вероятно, он выйдет в версиях с поддержкой Wi-Fi/LTE и только Wi-Fi. Официальная презентация ожидается в ближайшее время.

Отметим, что, согласно статистике IDC, в первом квартале нынешнего года поставки планшетов составили в мировом масштабе 24,6 млн штук. Это на 18,1 % меньше по сравнению с первым кварталом 2019 года. Huawei находится на третьем месте в списке ведущих производителей с долей в 12,0 % (после Apple и Samsung).



