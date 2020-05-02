Первый квартал показал крупнейшее в истории падение мировых поставок смартфонов

Пандемия COVID-19 привела к тому, что мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производители за это время смогли поставить на рынок 275,8 млн устройств. Это — крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в предварительном отчёте аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

«Хотя в первом квартале обычно наблюдается последовательное (ежеквартальное) сокращение поставок, это самое большое снижение в годовом выражении за всю историю», — указывает IDC.

В то же время совсем не удивляет, почему это произошло — первый квартал ознаменовал начало пандемии COVID-19, которая заставила приостановить работу заводов в Китае.

По данным IDC, самое сильное снижение поставок наблюдалось в Поднебесной — на 20,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку именно на Китай приходится почти четверть мировых поставок смартфонов, это оказало огромное влияние на общий рынок, сообщают эксперты.

В США и Западной Европе за отчётный период поставки сократились на 16,1 и на 18,3 % соответственно.

Лидером по объёму мировых поставок смартфонов за первый квартал 2020 года стала южнокорейская компания Samsung. На рынок она поставила 58,3 млн устройств, что составляет 21,1 % от общего объёма. В то же время это на 18,9 % меньше, чем годом ранее. К концу первого квартала прошлого года на долю Samsung приходилось 23 % мировых поставок.

Второе место занимает китайская Huawei . За три месяца отчётного периода компания отгрузила 49 миллионов смартфонов (снижение на 17,1 % в годовом выражении). Её доля при этом сократилась до 17,8 % с 18,9 % годом ранее.

Третьим крупнейшим поставщиком стала Apple . За первый квартал компания из Купертино поставила на мировой рынок 36,7 млн смартфонов (снижение на 0,4 % в годовом выражении). При этом её доля на рынке выросла до 13,3 % с 11,8 % в первом квартале 2019 года.

«Поставки сократились всего на 0,4 % в годовом исчислении, это самые низкие темпы снижения среди трех ведущих поставщиков. Связано это прежде всего с продолжающимся успехом серии iPhone 11», — предполагают эксперты.

Пятёрку крупнейших производителей смартфонов замыкают китайские компании Xiaomi и Vivo. Первая смогла нарастить объём поставок в годовом выражении на 6,1 %, до 29,5 млн смартфонов, увеличив тем самым свою долю рынка до 10,7 % против 8,9 % годом ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Vivo смогла увеличить поставки на 7 %, до 24,8 млн смартфонов. Её доля рынка достигла 9 % против 7,4 % годом ранее.



