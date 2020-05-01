Госслужащим в США запретят использовать продукцию Huawei и ZTE

Госслужащим в США запретят использовать продукцию Huawei и ZTE

Американские сенаторы от республиканской партии Тед Круз (Ted Cruz) и Джош Хоули (Josh Hawley) объявили о подготовке законопроекта, который запретит государственным служащим США использовать продукцию китайских компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности. В первую очередь, речь идёт о китайских телекоммуникационных компаниях Huawei и ZTE.

Предполагается, что в рамках данного законопроекта Государственный департамент подготовит список компаний, которые поддерживаются правительством Китая и могут вести шпионскую деятельность. Особую озабоченность сенаторы высказали по поводу использования платформ на основе оборудования Huawei и ZTE, которые производят решения для построения сетей связи пятого поколения (5G), а также китайского медиа-конгломерата Tencent.

«Такие компании, как Tencent и Huawei ведут шпионскую деятельность в пользу коммунистической партии Китая, маскируясь под телекоммуникационные компании. Запрет на использование продукции этих компаний и прекращение траты денег налогоплательщиков на капитализацию китайской шпионской инфраструктуры являются мерами здравого смысла, которые направлены на защиту национальной безопасности США», — заявил Тед Круз.

Сенатор также отметил, что «это лишь некоторые из мер, которые правительству придётся предпринять, когда США пересмотрят свои отношения с Китаем». Данный законопроект является последним в ряду политических решений администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), направленных против технологических компаний из КНР. Озабоченность американского правительства в основном вызывает принятый в 2017 году в Поднебесной закон о разведке, в рамках которого китайские компании и граждане обязаны предоставлять правительству данные по запросу. Что касается Huawei, то телекоммуникационный гигант продолжает отстаивать свои позиции, заявляя, что компания не зависит от правительства страны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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