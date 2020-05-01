Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая

Представленная в марте в Китае серия новых игровых смартфонов Black Shark от суббреда Xiaomi официально поступит на европейский рынок на следующей неделе. Продажи обоих устройств — Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro — стартуют 8 мая.

К сожалению, компания не сообщает европейские цены на серию Black Shark 3, но, учитывая ценовую политику по отношению к другим брендам, новинки, скорее всего, смогут предложить конкурентную стоимость.

Модель Black Shark 3 имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 ? 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство построено на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 865, предлагает от 8 до 12 Гбайт оперативной памяти и оборудовано флеш-накопителем UFS 3.0 объёмом 128 или 256 Гбайт.

Black Shark 3

Для фотовозможностей аппарат использует тройной модуль основной камеры (64 Мп основной сенсор, 12-мегапиксельный ультраширокий модуль и 5-мегапиксельный датчик глубины), а также фронтальную камеру на 20 Мп. Помимо прочего, устройство может предложить стереозвук, батарею ёмкостью 4720 м·Ач и поддержку быстрой зарядки 65 Вт. От 0 до 100 % устройство заряжается всего за 38 минут.

В качестве операционной системы используется Android 10.

Более продвинутая модель Black Shark 3 Pro предлагает 7,1-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440x3120 пикселей и теми же 90 Гц частоты обновления. Базовый вариант оснащён накопителем объёмом 256 Гбайт. Но на выбор предлагается вариант с 512 Гбайт флеш-памяти.

Black Shark 3 Pro

Ёмкость батареи устройства — 5000 м·Ач. Каким-то образом скорость зарядки с помощью быстрого зарядного устройства мощностью 65 Вт составляет всё те же 38 минут до полного аккумулятора.

В Китае цены на базовую комплектацию Black Shark 3 стартуют с $502. За минимальную версию Black Shark 3 Pro просят от $674.



