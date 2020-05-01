Полностью рассекречен смартфон Honor X10 с экраном Full HD+

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародованы подробные технические характеристики смартфона Honor X10, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Новинка получит экран формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 пикселей. Размер панели составит 6,63 дюйма по диагонали.

Указаны размеры и вес аппарата — 163,7 ? 76,5 ? 8,8 мм и 203 г. Устройство будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения — Light Speed ??Silver, Racing Blue, Burning Orange и Speed ??Probe Black.

Кремниевым «сердцем» смартфона послужит процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 2,3 ГГц. Объём оперативной памяти — до 8 Гбайт.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с флеш-накопителем вместимостью 64, 128 и 256 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить карту памяти формата microSD.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч. Говорится о поддержке быстрой подзарядки мощностью 22,5 Вт.

В верхней части корпуса расположится выдвижная селфи-камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. В состав многомодульной основной камеры войдут датчики с 40, 8 и 2 млн пикселей.



