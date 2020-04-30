Fairphone выпустит смартфон на операционной системе /e/ с повышенной конфиденциальностью

Нидерландская компания Fairphone, которая позиционирует себя в качестве производителя смартфонов c минимальным вредом для окружающей среды, объявила о выпуске устройства, которое обеспечит владельцам полную анонимность. Речь идёт о специальной версии флагманского смартфона Fairphone 3, который получит операционную систему /e/.

engadget.com

Компания заявляет, что провела опрос среди потенциальных покупателей смартфона, и они выбрали /e/ из предложенных вариантов. Операционная система основана на Android AOSP и имеет массу встроенных функций, предназначенных для контроля того, какой информацией смартфон будет делиться с внешним миром, а также система лишена сервисов Google . Её создателем является Гаель Дюваль (Ga?l Duval) — французский разработчик, создатель Mandrake/Mandriva Linux и Ulteo. Стоит заметить, что /e/ является операционной системой для людей, которые ясно понимают, для чего им нужно именно это ПО , и вряд ли будет удобна для рядового пользователя.

engadget.com

Устройство будет стоить €480, что на €30 дороже базовой модели, которая поставляется с ОС Android. Смартфон поступит в продажу 6 мая.



