Fairphone выпустит смартфон на операционной системе /e/ с повышенной конфиденциальностью

Нидерландская компания Fairphone, которая позиционирует себя в качестве производителя смартфонов c минимальным вредом для окружающей среды, объявила о выпуске устройства, которое обеспечит владельцам полную анонимность. Речь идёт о специальной версии флагманского смартфона Fairphone 3, который получит операционную систему /e/.

Fairphone выпустит смартфон на операционной системе /e/ с повышенной конфиденциальностью

engadget.com

Компания заявляет, что провела опрос среди потенциальных покупателей смартфона, и они выбрали /e/ из предложенных вариантов. Операционная система основана на Android AOSP и имеет массу встроенных функций, предназначенных для контроля того, какой информацией смартфон будет делиться с внешним миром, а также система лишена сервисов Google. Её создателем является Гаель Дюваль (Ga?l Duval) — французский разработчик, создатель Mandrake/Mandriva Linux и Ulteo. Стоит заметить, что /e/ является операционной системой для людей, которые ясно понимают, для чего им нужно именно это ПО, и вряд ли будет удобна для рядового пользователя.

Fairphone выпустит смартфон на операционной системе /e/ с повышенной конфиденциальностью

engadget.com

Устройство будет стоить €480, что на €30 дороже базовой модели, которая поставляется с ОС Android. Смартфон поступит в продажу 6 мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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