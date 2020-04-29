Samsung на 50 % сократила закупку комплектующих для смартфонов из-за коронавируса

Samsung на 50 % сократила закупку комплектующих для смартфонов из-за коронавируса

Ожидается, что влияние пандемии коронавируса на глобальный рынок смартфонов будет ощутимо заметно во втором квартале. Не обошло стороной воздействие COVID-19 и крупнейшего производителя смартфонов — южнокорейскую компанию Samsung. Она, как сообщается, на 50 % сократила количество заказов на комплектующие для смартфонов.

Согласно имеющимся данным, Samsung ожидает, что в ближайшие месяцы спрос на смартфоны будет находиться на достаточно слабом уровне. В настоящее время производитель выпускает значительно меньше устройств данной категории, чем раньше. Две недели назад было объявлено о том, что в апреле производство смартфонов было снижено до 10 млн единиц, тогда как ранее среднемесячный показатель был равен 25 млн устройств. Заводы компании, расположенные в Южной Корее, Индии и Бразилии были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса.

Источник отмечает, что Samsung сократила заказы на покупку комплектующих для смартфонов всех категорий, начиная от бюджетных моделей и заканчивая премиальными аппаратами. Уровень реализации смартфонов Samsung в первом квартале находился на высоком уровне во многом благодаря запуску складного Galaxy Z Flip и новых устройств серии Galaxy S20. Первоначально эпидемия не оказывала серьёзного воздействия на бизнес Samsung, но в апреле ситуация ухудшилась, когда в США и Европе были введены жёсткие меры карантина.

Положение Samsung достаточно стабильно, чтобы пережить последствия кризиса, чего нельзя сказать о некоторых поставщиках комплектующих, которые не имеют внушительного финансового запаса, который есть в распоряжении южнокорейского гиганта. Поскольку Samsung ежегодно выпускает более 300 млн смартфонов, индустрия производства комплектующих наверняка почувствует снижение производства компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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