Смартфонам серии Samsung Galaxy Note 20 приписывают наличие процессора Exynos 992

Смартфонам серии Samsung Galaxy Note 20 приписывают наличие процессора Exynos 992

Интернет-источники сообщают о том, что компания Samsung намерена использовать в смартфонах семейства Galaxy Note 20 пока не представленный официально процессор Exynos 992.

Сообщается, что чип Exynos 992 станет улучшенной версией изделия Exynos 990. Это решение содержит блок с двумя кастомизированными ядрами, ещё один блок с двумя ядрами Cortex-A76 и блок с четырьмя ядрами Cortex-A55. В состав процессора входит графический ускоритель Mali-G77 MP11.

Чип Exynos 992, как сообщается, будет изготавливаться с применением 6-нанометровой технологии. По сравнению с Exynos 990 новинка обеспечит повышение производительности и энергетической эффективности.

Смартфонам серии Samsung Galaxy Note 20 приписывают наличие процессора Exynos 992

Официальная презентация нового процессора намечена на третий квартал нынешнего года. По всей видимости, чип дебютирует в июле.

Что касается смартфонов новой серии, то ожидается выход моделей Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra. Все они смогут работать в сотовых сетях пятого поколения (5G). Ёмкость аккумулятора якобы составит 4000, 4500 и 5000 мА·ч соответственно. Устройства получат флеш-накопитель с минимальной ёмкостью 128 Гбайт и 8/12 Гбайт оперативной памяти.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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