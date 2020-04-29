Смартфон OPPO A92 получит L-образную четверную камеру

Интернет-источники обнародовали технические характеристики и изображения смартфона среднего уровня OPPO A92, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Говорится, что аппаратной основой новинки послужит процессор Snapdragon 665. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.

В оснащение смартфона войдут 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Новинка будет поставляться с операционной системой ColorOS 7.1 на основе Android 10.

Модель OPPO A92 получит L-образную основную камеру с четырьмя оптическими элементами. Будут применены 48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,7, 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельный блок для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены.

Как можно видеть на рендере, фронтальная камера расположится в небольшом отверстии в верхнем левом углу дисплея. Будет применён селфи-модуль с 16-мегапиксельным датчиком и максимальной диафрагмой f/2,0.

Что касается дисплея, то говорится о наличии 6,5-дюймовой панели LCD формата Full HD+. О ёмкости аккумулятора ничего не сообщается.



