Qualcomm представила технологию Quick Charge 3+ для смартфонов среднего класса

Компания Qualcomm представила Quick Charge 3+ — новую технологию быстрой зарядки для относительно недорогих мобильных устройств. Первым гаджетом, который получил поддержку данного вида зарядки, стал смартфон Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (он же Xiaomi Mi 10 Youth), анонсированный сегодня в Китае.

По сравнению с предыдущим поколением технологии, Quick Charge 3+ на 35 % быстрее. Как заявляет Qualcomm , новая технология способна обеспечить 50-процентный заряд батареи смартфона всего за 15 минут. По скорости это ставит её наравне с уже существующей Quick Charge 4+. Кроме того, новая технология предлагает повышенный уровень эффективности, что сказывается на пониженном на 9°C уровне нагрева батареи во время процесса зарядки.

В отличие от технологии Quick Charge 4+, которая требует наличия у зарядного устройства порта USB-C, новая Quick Charge 3+ может обеспечивать быструю зарядку через более дешёвый порт USB-A. Технология может работать через USB-A и USB-C с любыми аксессуарами и зарядными кабелями с поддержкой масштабируемого напряжения с шагом 20 мВ. Кроме того, предлагается обратная совместимость с устройствами, поддерживающими технологии Quick Charge 2.0/3.0.

Сперва Quick Charge 3+ станет доступна для чипсетов среднего класса — Snapdragon 765 и 765G. Также поддержку технологии получат будущие мобильные платформы Qualcomm , анонс которых ожидается в этом году.



