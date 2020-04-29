Коронавирус может заставить подешеветь iPhone 12

Ли Чун Хун из компании UBI Research прогнозирует, что стоимость флагманского iPhone нового поколения окажется существенно ниже привычного уровня — она будет лежать в диапазоне 700?750 долларов. По его словам, такая цена позволит Apple продать больше смартфонов в столь непростое время и тем самым в некоторой мере снизить последствия невысокого спроса на рынке.

Аналитик уверяет, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году будет продано около 160 миллионов iPhone, что ниже показателей предыдущего года на 40 миллионов экземпляров. При этом корпорация Apple сможет сохранить свои показатели. По словам Хуна, в 2020 году на рынке будут востребованы смартфоны с OLED-экранами, каким и будет являться iPhone 12, однако конкуренция в этом сегменте традиционно высока.

Эксперт заметил, что Apple неизбежно придётся снизить себестоимость производства, чтобы удержать доступную цену на новый iPhone. Он прогнозирует, что в качестве возможного решения корпорация может отказаться от дополнительных сенсорных слоёв в OLED-дисплее, что снизило бы стоимость смартфона ориентировочно на 20%.



