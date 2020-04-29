Коронавирус может заставить подешеветь iPhone 12

Коронавирус может заставить подешеветь iPhone 12

Ли Чун Хун из компании UBI Research прогнозирует, что стоимость флагманского iPhone нового поколения окажется существенно ниже привычного уровня — она будет лежать в диапазоне 700?750 долларов. По его словам, такая цена позволит Apple продать больше смартфонов в столь непростое время и тем самым в некоторой мере снизить последствия невысокого спроса на рынке.

Аналитик уверяет, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году будет продано около 160 миллионов iPhone, что ниже показателей предыдущего года на 40 миллионов экземпляров. При этом корпорация Apple сможет сохранить свои показатели. По словам Хуна, в 2020 году на рынке будут востребованы смартфоны с OLED-экранами, каким и будет являться iPhone 12, однако конкуренция в этом сегменте традиционно высока.

Эксперт заметил, что Apple неизбежно придётся снизить себестоимость производства, чтобы удержать доступную цену на новый iPhone. Он прогнозирует, что в качестве возможного решения корпорация может отказаться от дополнительных сенсорных слоёв в OLED-дисплее, что снизило бы стоимость смартфона ориентировочно на 20%.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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