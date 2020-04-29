iFixit рассказал, какие детали iPhone 8 можно использовать в iPhone SE

iFixit рассказал, какие детали iPhone 8 можно использовать в iPhone SE

Обновлённый смартфон Apple iPhone SE уже начал поступать к первым покупателям, оформившим предзаказ, и вскоре следует ждать, что команда специалистов iFixit опубликует отчёт о его разборке.

Но до публикации материала в iFixit решили рассказать, какие из деталей iPhone 8 можно без проблем использовать в iPhone SE. iPhone SE является переработанным iPhone 8, но в какой степени они схожи, до этого момента было неясно.

В число компонентов iPhone 8, которые можно устанавливать в iPhone SE, входят камеры, дисплей в сборе (включая микрофон и датчик приближения), лоток для SIM-карты и модуль Taptic Engine.

Однако некоторые из компонентов заменить не удастся, включая вполне очевидную невозможность использования процессора iPhone 8. В частности, нельзя заменить кнопку Touch ID. Это можно будет сделать только в авторизованной мастерской. Также нельзя использовать в iPhone SE батарею iPhone 8. Дело в том, что хотя внешне литий-ионные батареи устройств выглядят похоже, в iPhone SE используется новый разъём.

Но даже с такими ограничениями ресурс iFixit считает такой подход Apple значительным прогрессом. По его словам, многие новые смартфоны iPhone практически несовместимы со старыми моделями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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