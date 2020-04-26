Киевстар сделал своим абонентам выгодное предложение

Киевстар в период карантина продолжает приятно удивлять своих абонентов. На этот раз мобильный оператор предлагает подключить выгодную услугу "Маячок", с помощью которой можно будет узнавать местонахождение ваших детей, просто отправив короткий запрос на номер телефона. Такая функция пригодится многим родителям, которые хотят знать, где находится их ребенок. В наше время эта опция жизненно необходима.

Во время карантина, если, например, ваш ребенок выходит на прогулку один, вы сможете с помощью новой услуги проследить, посещает ли он детские площадки, парки и скверы.

Подключить услугу "Маячок" можно по телефону: *147*1*4*380 [номер]#. Достаточно указать номер человека, чье местоположение вы хотите отслеживать, а он в свою очередь получит СМС-сообщение с вопросом относительно согласия установить за ним присмотр.

Для того, чтобы узнать, где находится выбранный вами абонент, введите команду *147*1*1*380 [номер]#. Один такой запрос стоит две гривны. Чтобы подключить четыре бесплатных запроса всего за 53 копейки в день, введите комбинацию 477*78. Местонахождение абонентов определяется с помощью станций связи, которыми пользуется мобильный оператор. Чем больше станций в пределах вашего населенного пункта, тем достовернее будет определяться местонахождение. Но если абонент находится вне зоны действия сети, то отследить его будет достаточно сложно.

Напомним, Киевстар предложил своим абонентам застраховать смартфоны по выгодной цене.