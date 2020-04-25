Hisense выпустила планшет Q5 с 10,5-дюймовым E-Ink дисплеем и Android 10

Как сообщалось ранее, компания Hisense официально представила смартфоны с цветными E-Ink-экранами 23 апреля. Помимо этого, китайский техногигант выпустил планшет с дисплеем, основанным на технологии электронных чернил.

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Hisense Q5 получил монохромный 10,5-дюймовый RLCD-дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением HD. «Сердцем» устройства стал чипсет UNISOC Tiger T610. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя равна 64 Гбайт.

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Задняя панель устройства выполнена из металлизированного пластика. На ней расположен объектив 5-Мп камеры с апертурой f/2.2 и светодиодная вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 2 Мп. Планшет оснащён слотами для SIM-карты и карты памяти microSD.

Ёмкость батареи устройства составляет 5050 мА·ч. Планшет оснащён 3,5-мм аудиоразъёмом и портами HDMI и MicroUSB. Устройство поддерживает LTE .

Стоимость планшета стартует с $324. Продажи начнутся 10 июня.



