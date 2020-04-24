OPPO разрабатывает загадочный смартфон Reno Glow

Китайская компания OPPO, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует новый смартфон, который войдёт в семейство Reno. Информация об аппарате появилась на сайте Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

В частности, OPPO подала заявку на регистрацию торговой марки Reno Glow. Документ относится к 9-му классу (Class 9), который охватывает в том числе смартфоны, планшеты и «умные» часы.

В переводе с английского Glow означает «сверкать» или «светиться». Наблюдатели полагают, что будущий загадочный смартфон получит качественный дисплей с высокой яркостью и широкой цветовой палитрой. Не исключено также, что Glow — это отсылка к оригинальному исполнению корпуса.

Высказываются также предположения, что новинка будет ориентирована прежде всего на молодую аудиторию. Появление информации об устройстве на сайте EUIPO говорит о том, что смартфон будет предлагаться на европейском рынке.

Добавим, что OPPO является одним из крупнейших в мире поставщиков смартфонов. По оценкам Strategy Analytics, в прошлом году в глобальном масштабе было отгружено 1,41 млрд «умных» сотовых аппаратов. OPPO реализовала 115,1 млн смартфонов, заняв пятое место в рейтинге ведущих поставщиков с долей в 8,1 %.



