Huawei оснастила детские смарт-часы 8 Гбайт флеш-памяти и поддержкой 4G

Huawei оснастила детские смарт-часы 8 Гбайт флеш-памяти и поддержкой 4G

Компания Huawei анонсировала «умные» наручные часы Children’s Watch 3 Pro Super Version, спроектированные специально для детей: новинка поступит в продажу в середине следующего месяца.

Гаджет будет предлагаться в салатовом и розовом вариантах цветового исполнения. Устройство заключено во влагозащищённый корпус. Во фронтальной части расположены сенсорный дисплей и камера на основе 5-мегапиксельного датчика.

Часы поддерживают работу в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE. Дети смогут совершать голосовые вызовы и общаться в режиме видеосвязи. Предусмотрена функция SOS.

Смарт-хронометр обладает развитыми средствами определения и отслеживания местоположения. В частности, предусмотрен приёмник спутниковых навигационных систем GPS/Beidou/ГЛОНАСС. Кроме того, координаты могут вычисляться через базовые станции сотовой сети и точки доступа Wi-Fi.

Huawei оснастила детские смарт-часы 8 Гбайт флеш-памяти и поддержкой 4G

О типе применённого процессора ничего не сообщается. Но известно, что часы несут на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт.

В продажу часы Children’s Watch 3 Pro Super Version поступят 13 мая. Приобрести их можно будет по ориентировочной цене 140 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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