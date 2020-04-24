Vodafone запускает электронные SIM-карты

Vodafone, один из самых популярных в Украине мобильных операторов, подготовил для своих абонентов сюрприз на лето. Так, Vodafone запланировал в июне-июле запустить электронные SIM-карты.

Директор по маркетингу Vodafone Андрей Онищенко сообщил, что сейчас проект находится на этапе завершения технической стадии, и уже совсем скоро начнется полномасштабное внедрение электронных SIM-карт на пользовательский рынок.

Если сравнивать электронные SIM-карты с обычными, то первые имеют следующие преимущества:

они интегрируется в ваш телефон, благодаря чему кража смартфона станет гораздо более бессмысленным занятием, потому что злоумышленник банально не сможет даже достать симку или отключить ее;

в памяти смартфона можно буже хранить до пяти электронных карт и свободно между ними переключаться;

карточка не будет стираться, не сломается и не станет несчитываемой;

карточка сэкономит место в вашем смартфоне, так как отпадает потребность в обычных SIM-картах, а в пустой слот можно поставить карту памяти или дополнительный процессор для сверхбыстрой реакции.

Для пользования новой функцией от Vodafone необходимо, чтобы ее поддерживал ваш смартфон. До недавнего времени такую возможность имели только владельцы Apple , но вскоре ситуация должна измениться.

Напомним, Vodafone предлагает абонентам три месяца бесплатного пользования.