Motorola Edge+ использует новую быструю память LPDDR5 производства Micron

Компания Motorola представила сегодня новый флагманский смартфон Edge+ стоимостью $1000. Новинка построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, оборудована 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, а также 108-мегапиксельной основной камерой. Ещё одной интересной деталью устройства являются 12 Гбайт новой оперативной памяти LPDDR5 производства компании Micron.

Это та же память, которая была заявлена у недавно анонсированного флагманского смартфона Xioami Mi 10.

По словам вице-президента Micron Technology Кристофера Мура (Christopher Moore), новые чипы памяти способны подарить незабываемый опыт использования технологии 5G, а также обеспечить максимально быструю работу устройства в любых приложениях.

Новые чипы Micron LPDDR5 обеспечивают в полтора раза более высокую скорость работы и способны передавать данные на скорости 6,4 Гбит/с. Кроме того, новая память на 20 % энергоэффективнее, чем память стандарта LPDDR4, что в свою очередь положительно отразится на общем времени работы мобильных устройств.

Господин Мур отметил, что лично испытал возможности нового смартфона Motorola Edge+ и остался очень доволен устройством и особенно скоростью работы 108-мегапиксельной основной камеры, отметив полное отсутствие задержки между съёмкой и сохранением полученного изображения на флэш-накопитель смартфона.

«Раньше с памятью LPDDR4 это могло занимать около секунды, с новой же памятью это происходит мгновенно. Люди определённо увидят и почувствуют разницу», — отметил вице-президент Micron.

Он также добавил, что ситуация с пандемией COVID-19 конечно же негативным образом скажется на продажах смартфонов в 2020 году и в том числе на флагманских решениях, предлагающих поддержку технологий беспроводной связи 5G. Он согласен с аналитиками, которые говорят, что сначала данная технология будет доступна в основном для флагманских устройств, однако уже в 2021 году мы сможем увидеть её в большинстве новых аппаратов среднего ценового сегмента.

G произойдёт быстрее, но вирус нарушил все планы», — заявил господин Мур.

Напомним также, что в марте Micron начала поставки образцов однокорпусных сборок LPDDR5 рекордной ёмкости для смартфонов среднего класса.



