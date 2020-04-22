Vodafone запустил полезную услугу, которую массово подключают

Vodafone запустив корисну послугу, яку масово почали підключати

Vodafone у непростий для українців період карантину робить свої послуги комфортнішими та доступнішими для абонентів. Змінюються умови деяких тарифних планів та запускаються нові послуги. Зокрема, мобільний оператор зробив дзвінки за кордон доступними для всіх своїх абонентів. В рамках тарифу "Безліміт за кордон" користувачі Vodafone зможуть безлімітно спілкуватися з друзями за родичами за кардоном всього за 35 гривень на місяць.

Це справжній подарунок для тих, хто через карантин змушений розлучитися зі своїми близькими. Тепер не потрібно витрачати шалені кошти на розмови, Vodafone про це подбав. Приємним бонусом є те, що перші три місяці з моменту вашого першого дзвінка за кордон плата за послугу зніматися не буде. Далі плата за спілкування складатиме всього 35 гривень.

Спілкуватися безлімітно в рамках нового тарифу можна буде з трьома абонентами, номера яких потрібно буде внести у свій мобільний після активації послуги. Щоб спілкуватися безкоштовно, ці номери повинні належати польським операторам T-MobileHeyyah або російському МТС. За розмови з іншими безлімітними номерами потрібно буде платити по п’ять гривень за номер.

Нагадаємо, Vodafone протягом трьох місяців пропонує абсолютно безкоштовно користуватись послугами мобільного зв’язку в рамках тарифного плану SuperNet.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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