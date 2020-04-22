Vodafone предлагает абонентам три месяца бесплатного пользования

Vodafone, один из самых популярных в Украине мобильных операторов, предлагает всем своим абонентам, которые перейдут на условия обслуживания тарифного плана SuperNet, в течение трех месяцев абсолютно бесплатно пользоваться услугами мобильной связи. Такое предложение Vodafone предоставляет абонентам на фоне финансовых трудностей, возникших у многих из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Для того, чтобы три месяца полностью бесплатно пользоваться любыми сервисами Vodafone, сначала абоненту нужно выполнить несколько простых шагов.

Прежде всего надо приобрести любой стартовый пакет от Vodafone линейки SuperNet, или же, если вы уже абонент данного мобильного оператора, перейдите на любой тарифный план Vodafone из перечня тех, которые были запущены после июля 2018 года.

Далее необходимо сделать все необходимое для подключения пакета услуг на месяц. Позвоните по бесплатному номеру 111 и проведите оплату за месяц.

После этого абонент должен подключить любую из необходимых услуг: Vodafone Music, Video Vodafone Pass или Vodafone Insta Pass.

Все указанные выше услуги будут доступны абонентам в течение ближайших трех месяцев на акционных условиях — совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что Vodafone запустил первую 5G сеть в Украине.