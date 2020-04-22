Apple представила новый iPhone SE. Презентация прошла в интернете (видео)

15 апреля компания Apple представила ожидаемого преемника оригинального iPhone SE, который вышел в 2016 году. Как и ожидалось, новая модель получила такое же название – iPhone SE. И стоит она столько же, сколько и его предшественник – $399. Об этом пишет ITC.ua.

Фото: itc.ua

Это первый смартфон Apple , который представлен исключительно в онлайн-презентации.

«Фишки» нового iPhone SE

iPhone SE получил старомодный дизайн в стиле iPhone 8 c фирменной кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Новый iPhone SE – это обновленный iPhone 8. Даже масса и габариты их абсолютно одинаковые – 138,4х67,3 х7,3 мм при массе 148 г. То есть, новый iPhone SE теперь является самым компактным и легким смартфоном Apple .

Технические характеристики нового устройства такие же, как у флагманских моделей, в частности, он получил процессор A13 Bionic, который в 2,4 раза производительнее чипа A9 в первом SE, а за графикой превосходит его в четыре раза.

У новинки тот же экран – панель IPS диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334х750 пикселей.

Основная камера в iPhone SE одинарная – разрешением 12 Мп и диафрагмой F/1,8, такая же используется в смартфонах iPhone 11. Камера поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые дебютировала в iPhone XS, и съемку видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Также есть поддержка портретного режима с эффектным художественным размытием фона, но работает он только при съемке людей. В то же время портретный режим доступен и для фронтальной камеры 7 Мп.

Кроме того, у нового iPhone SE есть беспроводная зарядка, Wi-Fi 6, поддержка двух SIM-карт (физической и eSIM) и защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (30 минут на глубине под водой до метра).

Корпус у iPhone SE имеет три варианта цвета: черный, белый и красный Product RED.

Когда появится в продаже

В США предзаказ на iPhone SE открывается 17 апреля, а фактические продажи начнутся через неделю, 24 апреля более чем в 40 странах.

Стоимость новинки