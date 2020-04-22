Apple представила новый iPhone SE. Презентация прошла в интернете (видео)
15 апреля компания Apple представила ожидаемого преемника оригинального iPhone SE, который вышел в 2016 году. Как и ожидалось, новая модель получила такое же название – iPhone SE. И стоит она столько же, сколько и его предшественник – $399. Об этом пишет ITC.ua.
Это первый смартфон Apple, который представлен исключительно в онлайн-презентации.
«Фишки» нового iPhone SE
iPhone SE получил старомодный дизайн в стиле iPhone 8 c фирменной кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.
Новый iPhone SE – это обновленный iPhone 8. Даже масса и габариты их абсолютно одинаковые – 138,4х67,3 х7,3 мм при массе 148 г. То есть, новый iPhone SE теперь является самым компактным и легким смартфоном Apple.
Технические характеристики нового устройства такие же, как у флагманских моделей, в частности, он получил процессор A13 Bionic, который в 2,4 раза производительнее чипа A9 в первом SE, а за графикой превосходит его в четыре раза.
У новинки тот же экран – панель IPS диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334х750 пикселей.
Основная камера в iPhone SE одинарная – разрешением 12 Мп и диафрагмой F/1,8, такая же используется в смартфонах iPhone 11. Камера поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые дебютировала в iPhone XS, и съемку видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.
Также есть поддержка портретного режима с эффектным художественным размытием фона, но работает он только при съемке людей. В то же время портретный режим доступен и для фронтальной камеры 7 Мп.
Кроме того, у нового iPhone SE есть беспроводная зарядка, Wi-Fi 6, поддержка двух SIM-карт (физической и eSIM) и защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (30 минут на глубине под водой до метра).
Корпус у iPhone SE имеет три варианта цвета: черный, белый и красный Product RED.
Когда появится в продаже
В США предзаказ на iPhone SE открывается 17 апреля, а фактические продажи начнутся через неделю, 24 апреля более чем в 40 странах.
Стоимость новинки
В США стоимость базовой версии с 64 ГБ флэш-памяти, как отмечалось выше, $399. Также будут доступны версии с 128 и 256 ГБ памяти – по цене $450 и $550 соответственно. Каждому покупателю нового iPhone SE компания Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.