За первую минуту продаж серия смартфонов Honor 30 принесла $42 млн

На прошлой неделе, 15 апреля, компания Honor представила в Китае новую серию смартфонов Honor 30. В неё вошли три модели (Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+), которые производитель оценил от $425 до $850. Сегодня компания провела распродажу первой партии этих устройств. Всего за минуту с её начала Honor смогла заработать несколько десятков миллионов долларов.

Компания поделилась результатами успешного запуска новинок на китайский рынок через свой аккаунт в социальной сети Weibo. Через различных ритейлеров всего за 1 минуту продаж серия смартфонов Honor 30 смогла сгенерировать более 300 млн юаней (более $42 млн). Учитывая стоимость аппаратов, для достижения этой суммы нужно было реализовать примерно от 54 500 до 100 000 устройств.

Младшая модель Honor 30 построена на базе новейшего процессора Kirin 985. Устройство имеет 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ (2400 ? 1080 пикселей), предлагает 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а также флэш-накопитель на 128 или 256 Гбайт.

Honor 30 Pro использует процессор Kirin 990 5G, оборудован 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем со скруглёнными краями, разрешением 2340 ? 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Устройство предлагает 8 Гбайт оперативной, а также 128/256 Гбайт флэш-памяти.

Флагман серии Honor 30 Pro+ работает на базе Kirin 990 5G, имеет 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей со скруглёнными краями, разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц, а также предлагает основную 50-Мп камеру. На выбор доступны конфигурации с 8/12 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем на 256 Гбайт.

Добавим, что представленный в конце марта и поступивший в продажу в начале апреля Honor 30S всего за секунду с начала продаж принёс компании более $14 млн.



